Am 7. November startet die „Let’s Dance“-Tour in Riesa – und jetzt wird schon fleißig trainiert, wie die Profis in ihren Insta-Stories zeigen. Aufmerksame Fans haben hier vielleicht auch schon Katja Kalugina entdeckt! Denn sie springt für Renata Lusin, die im 5. Monat schwanger ist, ein und macht dieses Jahr bei der großen Tour mit.

Zuletzt war die Profitänzerin 2019 bei „Let’s Dance“ zu sehen. Hier tanzte sie mit Lukas Rieger bis in die dritte Show. Und sie hat auch schon Tour-Erfahrung: Im gleichen Jahr war sie nämlich auch dabei, als „Let’s Dance“ zum ersten Mal als Live-Show durch Deutschland tourte.

Auch zum ersten Mal dabei sind in diesem Jahr Paul Lorenz, der 2015 mit Katja Burkard bei Lets Dance tanzte und Margot Weeda.