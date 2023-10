Als wir vor wenigen Wochen mit Renata Lusin über die großen Baby-News gesprochen haben, war optisch noch nichts zu sehen – ganz zu ihrem Leidwesen. Dass ihr Bauch weiter wächst, kann der 36-Jährigen nämlich gar nicht schnell genug gehen.

Doch jetzt, auf dem Grünen Teppich bei der Weltpremiere der „Falling in Love“-Grand-Show, erkennt man deutlich: Die Lusins sind zu dritt unterwegs. Im RTL-Interview auf dem Event meint Renata Lusin: „Ich traue mich endlich, ein bisschen was engeres anzuziehen, ein bisschen was figurbetontes [...] Ich kann es wirklich genießen und mich einfach wohlfühlen in meinem Körper.“