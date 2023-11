In den nächsten Wochen wartet nochmal eine besondere Herausforderung auf die Schwangere – die verbringt Renata nämlich größtenteils alleine! Ehemann Valentin ist ab sofort auf der großen „Let’s Dance“-Tour und tritt ab dem 7. November gemeinsam mit den anderen Profis und Promis in Deutschlands Arenen auf. In seiner Story verrät er, dass er erst am 28. November wieder zu Hause in Düsseldorf sein wird und Renata gibt zu: „Es wird wirklich hart für mich.“ Ein kleiner Lichtblick: Sie schaut natürlich auf der Tour vorbei, sie wird Valentin also bald wieder sehen. (kwa)