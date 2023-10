Für Patricija und Alexandru war es die letzte Teilnahme an einem Tanzturnier. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie der Tanzwelt den Rücken zukehren. „Es gibt so viel zu sagen aber das Wichtigste ist: Wir wollen Euch weiterhin schöne und inspirierende Tanzshows schenken und uns als Tänzer und Trainer weiterentwickeln und nie aufhören an uns zu arbeiten“, verkündet Patricija in ihrem emotionalen Post.

Leicht fällt ihr und Alexandru der Abschied vom Turniersport aber nicht, wie diese Worte deutlich machen: „Wir verspüren gerade pure Dankbarkeit und Glückseligkeit und zwischendurch überrollt uns eine traurige Emotion und es fliessen plötzlich die Tränen.“ Schließlich haben sie 21 Jahre für ihre Karriere „viel geopfert, investiert und gelitten“, wie Alexandru auf seinem Profil schreibt.