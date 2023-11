Das erste Baby ist etwas ganz Besonderes – in diesem Fall auch für Stiefpapa Joachim Llambi. Durch die Hochzeit mit seiner Frau Ilona 2005 trat noch eine weitere Frau in das Leben des „Let’s Dance“-Jurors: Ilonas Tochter Katharina Schneider. Und genau die soll laut „Bunte“ nun mit 23 Jahren ihr erstes Kind erwarten. Der kleine Wonneproppen soll schon im März 2024 auf die Welt kommen – ein echtes Frühlingsbaby also.