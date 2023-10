Unter dem Instagram-Post der Produktionsfirma melden sich Wegbegleiter, Freunde und Kollegen mit herzzerreißenden Abschiedsworten. Auch vielen „Let’s Dance“-Stars, die Ümit schon seit vielen Jahren kennen und mit ihm zusammengearbeitet haben, geht der Tod des Produktionsleiters nahe.

„Es gibt keine Worte! Fassungslos! Als ob wir uns alle noch gestern gesehen haben. Du hattest noch so viel vor im Leben [...] Du wirst uns allen so fehlen lieber Ümit“, schreibt Renata Lusin.

Auch Profitänzerin Kathrin Menzinger hinterlässt rührende Zeilen: „Mein herzliches Beileid und Mitgefühl an Ümits Familie und Freunde… Ich habe Tränen in den Augen beim Schreiben, weil ich wollte niemals so etwas schreiben… Er hat so viel bedeutet und er war einfach immer da. Für mich hat er gerade dieses Jahr bewiesen, was für ein großes Herz er hatte. Das Leben ist nicht fair.“ Doch das war es noch längst nicht. Von Motsi Mabuse über Christian Polanc bis hin zu „Dancing Stars“ Anna Ermakova und René Casselly – die ganze „Let’s Dance“-Familie zeigt in den Kommentaren, dass Ümit ein Platz in ihren Herzen behalten wird. (kwa)