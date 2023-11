Einen wunderbaren Abschluss scheint das Jahr – das tatsächlich ja noch nicht zu Ende ist – mit der jüngsten Baby-News zu finden: Die 41-Jährige Profitänzerin Isabel Edvardsson, die mit Internet-König Knossi noch richtig Schwung in die vergangene Staffel gebracht hat, verkündet am 9. November via Instagram ihre mittlerweile dritte Schwangerschaft.