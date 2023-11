Leroy Sané nach Rot-Ausraster: „Habe die Mannschaft im Stich gelassen“

Rot-Ausraster: Sané entschuldigt sich bei Fans und Mitspielern



Nachdem ihm für Sekundenbruchteile die Sicherungen durchgebrannt waren, bat Leroy Sané seine Teamkollegen der Nationalmannschaft um Entschuldigung. „Das Spiel geht auf mich, auf meine Kappe. Da muss ich mich beherrschen. Ich habe die Mannschaft im Stich gelassen“, sagte Sane nach der ersten Roten Karte (49.) seiner Profi-Karriere im 402. Spiel. Er kam zur Selbsteinschätzung: „Das geht nicht.“



Auf X (ehemals Twitter) legte der Offensivspieler des FC bayern später nach: „Ein Abend zum Vergessen in Wien. Das darf mir bei aller Emotion und bei allem Ehrgeiz nicht passieren, gerade in unserer aktuellen Situation. Ein großes Sorry auch an unsere Fans. Wir haben viel Arbeit vor uns, damit 2024 ein erfolgreiches Jahr für uns wird. “



Der 27-Jährige hatte sich beim 0:2 (0:1) gegen Österreich in Wien zu einer Tätlichkeit gegen Phillipp Mwene verleiten lassen. Er schlug den Mainzer Bundesliga-Profi mit beiden Händen vors Gesicht bzw. an den Hals.



„Das war nichts Persönliches gegen Phillipp“, berichtete er danach ruhig und geknickt, vielmehr sei er aus Frust über seine eigene Leistung ausgetickt. „Ich bin eben motiviert, ich will, dass wir in die richtige Richtung gehen.“