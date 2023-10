Leonie (24) hat Endometriose in Stadium 4 - inklusive Darmblutungen und Blasenkatheter

Die Studentin sagt: „Ich bin so ziemlich am Ende und wirklich fertig mit den Nerven.“ Eigentlich soll sie Mitte Oktober erneut operiert und ihre Schmerzen gelindert werden – doch der Termin wird kurzfristig abgesagt. Nächster Versuch: kurz vor Weihnachten.

„Das ist nur unter Vorbehalt und dauert noch so lange. Und das würde für mich das zweite Weihnachten in Folge im Krankenhaus bedeuten und die fünfte OP alleine dieses Jahr. Der Leidensdruck ist wirklich groß“, erzählt Schöning.

Wie groß er ist, verdeutlicht sie im RTL-Interview: „Das Einzige, was ich aktuell mache, ist zwei bis drei Stunden am Tag zur Uni zu gehen – und selbst das schaffe ich nicht jeden Tag. Also eigentlich bin ich nur zu Hause, liege im Bett und warte, dass sich etwas ändert und es mir endlich besser geht. Ich habe Schmerzen und aufgrund meiner Blasen- und Darmprobleme traue ich mich kaum aus dem Haus.“

Festivals, Konzerte, Fitnessstudio, mit Freunden rausgehen – all das, was junge Leute in ihrem Alter normalerweise machen, kann Leonie Schöning nicht machen. „Von einer eventuellen Partnerschaft will ich gar nicht erst anfangen. Meinen geliebten Reitsport musste ich auch schon aufgeben und mir wurde auch schon mehrmals der Nebenjob gekündigt, weil ich so oft gefehlt habe“, sagt sie.

Sie könne nichts machen, seit zwei Jahren liege ihr Leben auf Eis: „Ich möchte einfach nicht noch mehr Lebenszeit verlieren und endlich ein normales Leben führen.“ Ihre große Hoffnung liegt auf dem nächsten angesetzten Termin im Dezember, wenn sich nicht vielleicht schon vorher etwas tut.

Trotzdem möchte sie anderen Mut machen: „Meine Geschichte zeigt: ‘Du bist nicht alleine.’ Und es sind eben nicht nur Unterleibsschmerzen.“

