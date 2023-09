Leitungsumstellung führt zu E-Mail-Ausfall bei den Polizeien

Eine seit Montagabend andauernde technische Störung in der externen E-Mail-Kommunikation bei den Polizeibehörden des Landes soll am Abend behoben sein. Der Grund für die Störung, die das Empfangen und Senden von E-Mails unterbindet, sei eine geplante Leitungsumstellung gewesen, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Mittwoch in Magdeburg auf Anfrage mit. Dabei sollte eine bestehende Leitung gemeinsam mit dem Betreiber auf eine aktuelle Technologieplattform umgestellt werden, hieß es. Das habe zu der Unterbrechung der Kommunikation geführt. Am Mittwochabend sollten alle Dienste wieder zur Verfügung stehen, wie es hieß.