Leitfaden für Solaranlagen an sächsischen Kulturdenkmälern

Mehr zum Thema

Es regnet und schneit am Sonntag in Sachsen Regen und Schnee fallen am Sonntag in Sachsen, streckenweise wird es glatt. Im Verlauf des Tages lockert es zunächst von Leipzig aus im Freistaat auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Nachmittags setzen dann aber Regen, Schneeregen und Schnee ein. Die Temperaturen liegen zwischen null und drei, im Bergland und in der Oberlausitz zwischen minus drei und null Grad.