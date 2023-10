Leitet ein Hochstapler eine bekannte Hamburger Klink?

Dr. Thorsten Gehrke ist ärztlicher Direktor der Helios Endo-Klinik in Hamburg-Altona. Laut Hamburger Morgenpost-Informationen nannte er sich bis vor kurzem in E-Mails, auf der Klinik-Website und gegenüber Kollegen „Prof. Dr. med. Thorsten Gehrke“. Dabei hat der Arzt keine Professur an einer Hochschule inne. Seinen Titel führt sein Arbeitgeber laut Hamburger Morgenpost auf zwei Gastprofessuren zurück. Seit 2013 besitzt Gehrke laut seiner Website Gastprofessuren einer Universität in Buenos Aires (Argentinien) und einer in Santiago de Chile (Chile). Doch das berechtigt nicht zum „Professor“-Titel in Deutschland.

