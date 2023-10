Leistungen für Flüchtlinge: Bundesweite Lösung gefordert

Mehr zum Thema

Toter im Burgerwaldsee in Offenburg Ein 22-Jähriger ist am Donnerstag beim Schwimmen im Burgerwaldsee westlich von Offenburg ums Leben gekommen. Badegäste hatten beobachtetet, wie der Mann plötzlich nicht mehr im Wasser zu sehen war und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Feuerwehr mitteilte.