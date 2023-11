Leistung von Freiflächen-Solaranlagen soll erhöht werden

Mehr zum Thema

Öffentliche Aufträge: Nachhaltigkeit soll verstärkt werden Nachhaltigkeit soll bei öffentlichen Aufträgen in Niedersachsen künftig stärker berücksichtigt werden. Entsprechende Regeln sollen für alle Vergaben ab Dezember gelten, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Eine entsprechende Vorschrift stellte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) vor.

Hinweisportal zu tödlichem Unfall mit Fahrerflucht Nach dem tödlichen Unfall in Delmenhorst fahnden die Ermittler weiter nach dem Fahrer oder der Fahrerin des Unfallwagens. Zeugen können Hinweise nun anonym über ein Online-Portal melden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mensch am Steuer war am Sonntagabend nach dem Aufprall geflohen, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Für den 58-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

