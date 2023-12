Leipzigs Simons fit für Spiel gegen Heidenheim

Mehr zum Thema

Mann fährt betrunken und ohne Führerschein: Schwer verletzt Ein 51 Jahre alter Betrunkener ist in Boxberg (Landkreis Görlitz) mit einem Roller von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei Zeugenberichten zufolge am Freitagmittag in einer Rechtskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Atmentest habe einen Promillewert von 1,92 ergeben. Eine Kontrolle habe ergeben, dass er zudem keine Fahrerlaubnis habe.