Leipziger Zoo sucht Namen für kleine Löwen

Leipzig belegt bundesweit Platz 3 beim Stadtradeln Beim bundesweiten Stadtradeln-Wettbewerb hat Leipzig in diesem Jahr Platz 3 hinter Berlin und der Region Hannover belegt. So gut habe die Messestadt bisher noch nie abgeschnitten, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die rund 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien vom 1. bis 21. September mehr als 3,5 Millionen Kilometer geradelt. Voriges Jahr war Leipzig mit 2,4 Kilometern auf Platz 6 gelandet.