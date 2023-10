Leipziger Schülertheatergruppe sitzt weiter in Israel fest

Mehr zum Thema

Beginn der Drückjagdsaison im sächsischen Staatswald Pünktlich zum Herbstbeginn hat in Sachsens Wäldern die sogenannte Drückjagdsaison begonnen. Die Bejagung des sächsischen Staatswaldes ist eine wichtige Aufgabe von Sachsenforst, sagte der Landesforstpräsident Utz Hempfling am Dienstag. Die Gesellschaftsjagden haben zum Ziel, die Wildtierbestände auf ein ausgewogenes Niveau zu regulieren. Zu hohe Bestände könnten nicht nur die Gesundheit der Wildtiere, sondern auch den Waldumbau und die Wiederbewaldung gefährden.

RTL