Leipziger Grassimesse zeigt Arbeiten aus der ganzen Welt

Mehr zum Thema

Weitere Geburtsstationen in Sachsen sollen schließen Sachsen droht das Aus von drei Geburtsstationen innerhalb eines Jahres. Mit den anstehenden Schließungen der Kreißsäle in Grimma (Landkreis Leipzig) und Erlabrunn, einem Ortsteil von Breitenbrunn im Erzgebirgskreis, werde die wohnortnahe Versorgung von Schwangeren weiter abnehmen, sagt Stephanie Hahn-Schaffarczyk, Vorsitzende des Sächsischen Hebammenverbandes. Bereits Anfang des Jahres wurde die Geburtenstation des DRK Krankenhauses Lichtenstein (Landkreis Zwickau) aufgegeben.