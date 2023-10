Leipzig will „kleine Burg“ Darmstadt erobern

Mehr zum Thema

Schau zu wichtigem Kapitel der Geschichte Sachsens Die Verleihung der sächsischen Kurwürde an einen Wettiner vor sechs Jahrhunderten ist Anlass einer Ausstellung in der Albrechtsburg Meißen. Die mit Königsmacher betitelte Schau geht der Frage nach, wer die Sachsen sind und wie sie zu ihrem Namen kamen, wie die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH (SBG) am Donnerstag ankündigte. Dabei werde auch der Weg von Friedrich dem Streitbaren beleuchtet, dessen Machtkämpfe zum Kurfürstentum Sachsen führten und der dadurch eine besonders mächtige Stellung in Europa erhielt - er durfte Deutschlands König mitwählen. 1423 wurde Sachsen zu Sachsen.