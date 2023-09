Leipzig will Erfolgsserie gegen Bayern ausbauen

Mehr zum Thema

Auffällige Werte bei Test: Backformen zurückgerufen Wegen auffälliger Werte bei einem Test für Bedarfsgegenstände hat die RBV Birkmann GmbH & Co. KG aus Halle eine Produktrückholung für drei Backformen ausgesprochen. Das teilte das Portal Lebensmittelwarnung.de am Donnerstag mit.