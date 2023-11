Leipzig unterstützt deutsche Olympia-Bewerbung

Mehr zum Thema

Unfall wegen Winterglätte mit zwei Verletzten Bei einem Unfall durch Winterglätte auf der B93 sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Am Dienstagnachmittag habe ein 49 Jahre alter Autofahrer auf der rechten Spur in Richtung Zwickau bremsen müssen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Demnach kam der 53 Jahre alte Autofahrer hinter ihm beim Bremsen ins Schleudern, stieß gegen das Auto des 49-Jährigen und kollidierte zudem mit dem Auto eines 23-Jährigen auf der Überholspur. Der 23 Jahre alte Fahrer und die 53 Jahre alte Beifahrerin im Wagen des 49-Jährigen wurden leicht verletzt. Warum der 49-Jährige gebremst habe, sei unbekannt, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Gemeinde Dennheritz (Kreis Zwickau). Die Polizei ermittelt.

