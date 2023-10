Leipzig-Trainer Rose überrascht mit Seiwald: City mit Silva

Mehr zum Thema

Bundespolizei nimmt zwei ukrainische Schleuser fest Die Bundespolizei hat in Bautzen binnen zwei Tagen zehn Flüchtlinge aufgegriffen und zwei Schleuser festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten Beamte in der Nacht zum Dienstag nach einem Hinweis fünf Menschen in der Nähe eines Supermarktes in Bautzen. Dabei soll es sich um einen 40 Jahre alten Syrer, eine 34 Jahre alte Türkin, ein 11 Jahre altes türkisches Mädchen sowie 4 und 9 Jahre alte türkische Jungen gehandelt haben.