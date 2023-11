Leipzig eine der dynamischsten Städte Deutschlands

Mehr zum Thema

MRB entschuldigt sich für Probleme auf Bahnstrecke Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) hat erhebliche Probleme auf der Strecke Leipzig-Chemnitz eingeräumt und Linderung in Aussicht gestellt. Die aktuelle Situation sei in keinem Fall zufriedenstellend und wir entschuldigen uns bei unseren Fahrgästen ausdrücklich, erklärte das Unternehmen am Dienstag auf dpa-Anfrage. Als Gründe für häufige Verspätungen und Zugausfälle wurde auf einen sehr hohen Krankenstand verwiesen, aber auch auf Verzögerungen bei der Reparatur einer Lokomotive sowie nach Unfällen ausgefallene Triebwagen. Auch sei die Eingleisigkeit der Strecke für den Betrieb nachteilig bei Störungen.

Faeser ordnet Grenzkontrollen für weitere 20 Tage an Die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz werden am Mittwoch um weitere 20 Tage verlängert. Darüber informierte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag die EU-Kommission. Nach Angaben ihres Ministeriums hat die Bundespolizei an diesen Grenzen seit dem 16. Oktober etwa 90 Schleuser gefasst.