Durch seinen hohen Gehalt an ungesättigten Omega-3-Fettsäuren ist Leinöl relativ leicht verderblich. Da Sauerstoff und Wärme die Haltbarkeit verkürzen, solltet ihr frisches Leinöl nur in dunklen Glasflaschen kaufen und am besten im Kühlschrank aufbewahren. Auch deswegen, weil sich falsch gelagertes Leinöl unter Umständen selbst entzünden kann.

Außerdem solltet ihr kaltgepresstes, unraffiniertes Leinöl innerhalb von etwa sechs bis acht Wochen verbrauchen. Daher solltet ihr kleine Flaschen mit maximal 500 Milliliter Inhalt bevorzugen und lieber öfter frisches Öl kaufen. Wer die Haltbarkeit verlängern möchte, kann Leinöl auch einfrieren. Das tut weder dem Geschmack noch der Qualität Abbruch. Da sich das Öl beim Einfrieren nicht ausdehnt, könnt ihr die Flasche bedenkenlos ins Gefrierfach packen. Auf diese Weise hält sich das Leinöl etwa sechs Monate.

Sobald Leinöl fischig oder ranzig schmeckt, solltet ihr es nicht mehr verwenden.

