Leiharbeiter-Unterkünfte kontrolliert

Angriff auf 19-Jährigen in Köln: Schwer verletzt Ein Mann soll einen 19-Jährigen im Kölner Stadtteil Mülheim angegriffen und mit einem Gegenstand schwer verletzt haben. Das Opfer habe die Polizei in der Nacht zu Sonntag selbst verständigt, teilten die Beamten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Einsatzkräfte hätten den ansprechbaren Verletzten daraufhin an einem Parkplatz liegend gefunden und Erste Hilfe geleistet. Ein Krankenwagen habe ihn ins Krankenhaus gebracht. Der etwa 35 Jahre alte Tatverdächtige soll mit einem Auto vom Tatort geflüchtet sein.