Leichter Schnee und Wolken - winterlich zum Wochenende

Terroranschlag geplant? 20-Jähriger weiter in Gewahrsam Die Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen, der einen Terroranschlag in der Weihnachtszeit geplant haben soll, dauern an. Der junge Mann sei auf Grundlage gefahrenabwehrrechtlicher Maßnahmen weiter in polizeilichem Gewahrsam, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen am Freitag mit. Der 20-Jährige war am Dienstag in Helmstedt festgenommen worden. Laut Landeskriminalamt hatte die Polizei Hinweise erlangt, wonach der Verdächtige aus Sachsen-Anhalt eine schwere Gewalttat geplant hatte. Weitere Details wollte das LKA aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.