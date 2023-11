Leichter Rückgang der Studierendenzahl in Berlin

Mehr zum Thema

Merz will mit Wegner über Schuldenbremse sprechen Im Zwist um die Schuldenbremse will CDU-Parteichef Friedrich Merz das Gespräch mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) suchen. Wir sind in den nächsten Tagen verabredet miteinander und werden darüber sprechen, sagte Merz am Donnerstag im RTL/ntv-Frühstart. Der Berliner Haushalt ist in einer besonders schwierigen Situation, und wir sind die Letzten, die nicht der Hauptstadt auch bereit sind zu helfen, aus diesen Schwierigkeiten herauszukommen, so Merz. Aber das müsse mit Schuldenbegrenzung gehen und nicht mit einer geöffneten Flut an neuen Schulden. Das sei nicht zu verantworten.