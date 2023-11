Leichte Erdbeben im Vogtland

Mehr zum Thema

Bagger beschädigt Gasleitung in Leipzig Ein Bagger hat am Freitag in Leipzig eine Hauptgasleitung beschädigt. Aus dem Leck sei Gas ausgetreten, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Der Vorfall habe sich an der Prager Straße ereignet. Die vielbefahrene Straße wurde gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren. Ein anliegendes Studentenwohnheim wurde aus Sicherheitsgründen geräumt. Es sollte einige Stunden dauern, das Leck zu schließen.