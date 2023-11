Leichte Entspannung auf dem Brennholzmarkt in Hessen

Nach Angaben des Bundesverbandes Brennholzhandel und Brennholzproduktion sind die Brennholzpreise bei den Händlern in Hessen genau wie im Rest Deutschlands im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Prozent gesunken. Es gebe in Hessen wie auch anderswo starke regionale Preisunterschiede, sagte der Verbandsvorsitzende Klaus Egly der dpa.

Der Preis für einen Schüttraummeter Buche liege derzeit in größeren Vollerwerbsbetrieben zwischen 120 und 160 Euro. Preise wie vor dem Ukraine-Krieg wird es nicht mehr geben, betonte Egly. Das liege zum einen an der gestiegenen Nachfrage nach Brennholz. Zum anderen sei das Angebot an Holz durch das Nachhaltigkeitsprinzip der Forstwirtschaft limitiert, das besage, dass nur so viel aus dem Wald entnommen werde dürfe wie nachwachse. Zudem habe auch die Möbel- und Baubranche einen großen Holzbedarf. In Deutschland gibt es nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums etwa 11,2 Millionen sogenannte Einzelraumfeuerstätten als ergänzende Holzheizungen, überwiegend Kaminöfen und Kachelöfen.

Hessenforst vermarktet Brennholz über ein Internetportal. Die zuständigen Forstämter stellen dort die verfügbaren Brennholzmengen ein, erklärte die Sprecherin. In einzelnen Forstämtern waren und sind die vorrätigen Sortimente des Buchenbrennholzes schnell vergriffen. Allerdings ist landesweit Brennholz anderer Holzarten wie Eiche, Esche oder Fichte vorhanden. Erfahrungsgemäß sei die Nachfrage am Anfang der Saison höher und nehme im Laufe das Winters ab. Panikkäufe wie im letzten Jahr können wir aktuell nicht beobachten, sagte die Sprecherin.