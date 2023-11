Leicht zunehmende Tendenz bei Feuerwehr-Unfällen

Mehr zum Thema

Obdachlosenhilfen rüsten sich für die kalte Jahreszeit In den größeren Städten in Thüringen läuft die Kältehilfe für Obdachlose an. Das Amt für Soziales ist gut auf den Winter vorbereitet, sagte ein Sprecher der Stadt Erfurt. Auch Weimar, Jena, Meiningen und Altenburg sowie die Caritas im Bistum Erfurt, die Tagestreffs in Erfurt, Leinefelde und Eisenach unterhält, sehen sich für die kalte Jahreszeit gut aufgestellt.

Evakuierung: Atemwegsreizungen durch Bleichmittel? Eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete mit rund 250 Bewohnern ist in Sonneberg evakuiert worden, nachdem mehrere Menschen über Atemwegsreizungen geklagt hatten. Die Polizei sprach von 28 Leichtverletzten bei dem Vorfall am Freitagabend, der nach ersten Erkenntnissen auf eine Mischung aus Chlor und Waschmittel zurückging - diese sei wohl benutzt worden, um Wäsche zu bleichen. Einsatzkräfte lüfteten die Räume, so dass die Bewohner noch am Abend in die Unterkunft zurückkehren konnten.