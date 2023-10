Leichnam nach Frachter-Unfall soll obduziert werden

Mehr zum Thema

Neues Forschungszentrum für brandsichere Städte der Zukunft Großbrand an einer vierstöckigen Holzfassade in Braunschweig. Das Löschen übernimmt aber die Feuerwehr Hamburg. Möglich macht diese Übung eine neue Forschungsanlage, mit der auf den Klimawandel und die Energiewende reagiert werden soll.