Leichnam bei Linz am Rhein gefunden

Konzept für DRK-Klinikgesellschaft steht Unter anderem mit einer neuen Verteilung medizinischer Leistungen auf die fünf Standorte in Rheinland-Pfalz will die in Finanznöte geratene DRK Krankenhausgesellschaft zurück in die Spur finden. Ein am Donnerstag auf fünf Mitarbeiterversammlungen von der Geschäftsführung und Sanierungsexperten vorgestelltes Zukunftskonzept soll voraussichtlich von November an schrittweise umgesetzt werden. Damit solle der Weg in eine langfristige und wirtschaftlich stabile Zukunft der DRK Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz bereitet werden, sagte ein Sprecher der Gesellschaft am Freitag.