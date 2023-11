Hinweise über den Standort des Mobiltelefons ließen die Polizei glauben, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt noch immer in den Bergen aufgehalten habe. Aber: „Wir sind sicher, dass sie dort nicht in eine Hütte gegangen ist“, zitiert NRK Hilde.

Am Freitag seien rund 20 Rettungskräfte des Roten Kreuzes und der norwegischen Volkshilfe beteiligt gewesen, berichtete NRK weiter. Am selben Tag fanden die Ermittler einen Schlafsack. Er gehört Amelie. Kurz darauf entdeckten Jäger einen leblosen Körper in der Natur. Die Todesursache der aufgefundenen Person sei noch unklar.

