Leichen in Wohnung gefunden - Mordkommission ermittelt

Mehr zum Thema

Berliner Freibäder beenden Sommer-Saison Am Montag endet die Freibad-Saison in Berlin. Mit der Schließung des Prinzenbades in Berlin-Kreuzberg verabschieden sich die Freibäder in die Winterpause, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) mitteilten. Insgesamt zählten die Bäder-Betriebe im Sommer 1,5 Millionen Gäste.

Mann nach mutmaßlichem Streit mit Schusswunde im Krankenhaus Nach einem mutmaßlichen Streit zwischen zwei Männern in Berlin-Reinickendorf liegt ein 39-Jähriger mit einer Schussverletzung im Krankenhaus. Der Verletzte berichtete der Polizei, in der Nacht auf Freitag in einen Streit geraten zu sein, wie die Ermittler mitteilten. Danach habe sich der 39-Jährige mit einer oberflächlichen Schussverletzung am Bauch in ein Krankenhaus begeben. Nach Angaben des Verletzten löste sich ein Schuss aus einer Waffe des anderes Mannes, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt zum Ablauf und den Hintergründen.