Leiche nach Brand in Mehrfamilienhaus entdeckt

Nach einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Vorpommern-Rügen ist eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, muss die Leiche noch identifiziert werden. Als die Einsatzkräfte am Mittwoch beim Mehrfamilienhaus in Franzburg ankamen, brannte es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Haus musste laut Polizei evakuiert werden, später konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein 91-jähriger Mann und eine 88-jährige Frau aus einer benachbarten Wohnung erlitten einen Schock und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.