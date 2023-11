Leiche in Brandruine gefunden: Zwei Männer festgenommen

Nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten Wohnung in Lippe sind zwei junge Männer festgenommen worden, die für den Tod des Mannes verantwortlich sein sollen. Die Männer im Alter von 18 beziehungsweise 19 Jahren seien in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Obduktion hatte ergeben, dass der Mann möglicherweise bereits vor dem Brand Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte.

Laut den Ermittlern gehören die beiden Tatverdächtigen zu einer Gruppe junger Leute, die über einen längeren Zeitraum Kontakt zum späteren Opfer hatten. Am Samstag habe es Wohnungsdurchsuchungen gegeben und die beiden Männer seien festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, den Mann umgebracht und dann die Wohnung angezündet zu haben. Ihnen wird Totschlag sowie schwere Brandstiftung vorgeworfen. Außerdem müssen sie sich wegen versuchten Mordes verantworten - in dem Fall geht es um die anderen Bewohner des Hauses, die bei dem Feuer aber rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten.

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war in der Nacht zu Sonntag, 19. November, ausgebrochen. In der Brandruine wurde ein Leichnam gefunden. Bei dem Opfer handelt es sich laut den Ermittlern höchstwahrscheinlich um den 40 Jahre alten Wohnungsinhaber. Endgültig ist die Identität aber noch nicht geklärt. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft liegt das Ergebnis ein DNA-Gutachtens noch nicht vor. Nach dem Fund der Leiche nahm eine Mordkommission die Ermittlungen auf.