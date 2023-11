Mehr zum Thema

Nach Dauerregen: Wintereinbruch in Berlin und Brandenburg Nach reichlich Regen wird es im Laufe des Dienstags in Berlin und Brandenburg deutlich winterlicher. In den Morgenstunden klingt der Dauerregen in den mittleren und südlichen Landesteilen ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vom Havelland und Fläming bis zur Neiße sind bis zum Morgen etwa 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden gefallen.