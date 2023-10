Leiche eines jungen Mannes in der Pegnitz gefunden

Mehr zum Thema

Ausverkauft: 1860 München will Erfolgslauf fortsetzen Der TSV 1860 München ist in der 3. Liga zurück in der Spur. Jetzt wartet aber eine schwere Auswärtsaufgabe auf das Team - in einem ausverkauften Stadion.

Almabtrieb am Königssee: Kühe kommen per Schiff heim Zum Ende des Almsommers sind am Montag am Königssee in Oberbayern Kühe auf dem Seeweg nach Hause geholt worden. Bei strahlendem Herbstwetter kamen die Tiere auf den speziellen Schiffen mit ebenem Boden und flachem Zustieg, sogenannten Landauern, in Schönau am Königssee an. Bei der Ankunft wurden sie für den restlichen Heimweg geschmückt. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Ankunft der Tiere.