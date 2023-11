Leiche bei Wohnungsbrand entdeckt: Drei Verletzte

Dicke Rauchwolken dringen in der Nacht aus dem Balkon eines Wohnblocks in Nordhausen. Bei den Löscharbeiten machen Feuerwehrleute eine schreckliche Entdeckung.

Beim Löschen eines Brandes in einem Wohnblock in Nordhausen ist eine Leiche gefunden worden. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in einer Wohnung des achtgeschossigen Gebäudes aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Leiche, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sei, handele es sich offensichtlich um einen Mann. Die Identität müsse noch geklärt werden, hieß es. Drei Bewohner wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt.

In dem Wohnblock sind rund 100 Mieter gemeldet. Mehrere Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert. Die Leiche war bei den Löscharbeiten in der brennenden Wohnung entdeckt worden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf rund 150 000 Euro geschätzt. Fünf Wohnungen seien derzeit nicht bewohnbar. Die betreffenden Mieter seien bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.