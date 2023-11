Leiche bei Brand in Bensheim geborgen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bensheim ist ein Mensch tot geborgen worden. Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauerten am Donnerstagmorgen noch an, wie die Polizei Südhessen mitteilte. Mehrere Hausbewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Angaben zur Identität des Todesopfers, das im Zuge der Löscharbeiten gefunden worden war, konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.