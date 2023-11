Leiche am Freizeitbad gefunden: Identität geklärt

Mehr zum Thema

Immer weniger Studierende in Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein gehen die Studierendenzahlen laut Bundesamt für Statistik zurück. Im Wintersemester 2023/24 sind derzeit 64.615 Menschen an den Universitäten und Fachhochschulen eingeschrieben, wie das Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Wintersemester seien es noch 66 131 Studierende gewesen - dies ist ein Rückgang von 2,3 Prozent.

Versteigerung mit Serienrollen und Loge für Depeche Mode Wer immer schon einmal in der Fernsehserie „Großstadtrevier“ mitspielen wollte oder mit Freunden zu einem Depeche Mode-Konzert gehen, der sollte sich an einer Benefiz-Versteigerung in Hamburg beteiligen.