Leiche am Freizeitbad gefunden: 17-Jähriger in U-Haft

Nach dem Fund einer Leiche im schleswig-holsteinischen Kaltenkirchen sitzt ein 17-Jähriger wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Die Beamten fanden den männlichen Toten bereits in der Nacht zu Samstag in der Nähe eines Freizeitbad-Parkplatzes, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach Hinweisen auf ein Tatgeschehen in Uetersen im Kreis Pinneberg habe die Kriminalpolizei Itzehoe die Ermittlungen übernommen und den minderjährigen Verdächtigen festgenommen. Zuvor berichtete die Bild-Zeitung über den Leichenfund.

Am Sonntag habe das Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den 17-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen. Weitere Angaben machte die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen und die Persönlichkeitsrechte des jugendlichen Beschuldigten nicht.

Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Zeit von Dienstag bis Samstag im Bereich Uetersen oder am Parkplatz an der Therme in Kaltenkirchen gemacht haben.