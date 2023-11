Lehrkräfte in Chemnitz und Zwickau zu Warnstreik aufgerufen

Mehr zum Thema

Gegenverkehr übersehen: Autofahrer bei Unfall verletzt Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos im Landkreis Zwickau ist einer der beiden Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann am Steuer des anderen Wagens war am Montag an einer Kreuzung nach links abgebogen und hatte das entgegenkommende Fahrzeug des 73-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Ein drittes Fahrzeug wurde durch Trümmerteile beschädigt. Bei dem Unfall nahe Kirchberg entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden von mehr als 80.000 Euro.

Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte gefordert Vor den geplanten Arbeitsniederlegungen an den sächsischen Hochschulen im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder sind erneut Rufe nach besseren Bedingungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte laut geworden. Studentische Beschäftigte werden vom Land bezahlt, dennoch haben sie in Sachsen keinen Tarifvertrag, erklärte die Grüne Jugend Sachsen am Sonntag in einer Mitteilung. Dies stellt die größte Tariflücke im öffentlichen Dienst dar. Damit einher gehen prekäre Arbeitsbedingungen, wie Vergütung nach Mindestlohn und auf wenige Monate befristete Arbeitsverträge.