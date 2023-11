Lehrermangel: Mehr Ab- als Zugänge im Schulsystem

Mehr zum Thema

Quade kritisiert Finanzausstattung der Kommunen Nach dem Bund-Länder-Gipfel zur Migration hat die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen kritisiert. Wir haben in Deutschland kein Flüchtlingsproblem, wir haben ein Verteilungsproblem. Seit Jahren werden die Kommunen kaputtgespart, sagte die innenpolitische Sprecherin Henriette Quade am Dienstag. Die Kommunen brauchten mehr Geld, um handlungsfähig zu sein. Bund und Länder müssen endlich dafür ernsthafte Lösungen vorlegen, statt sich an der Stimmungsmache gegen Geflüchtete zu beteiligen.

Wind und etwas Sonne in Sachsen-Anhalt Zwischen Wolken und Wind schaut in Sachsen-Anhalt am Dienstag zeitweise die Sonne hervor. Ab dem Mittag gibt es aber vermehrt Wolken und schwache Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es weht ein mäßiger Wind. Im Harzumfeld sind einzelne Böen nicht ausgeschlossen. Auf dem Brocken stürmt es mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Stundenkilometern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 13, im Harz zwischen 7 und 10 Grad.