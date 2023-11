Jeremy G. und Willard M. planen das Verbrechen zwei Wochen lang. Am 2. November 2021 schlägt Willard M. im Chautauqua Park in Fairfield (US-Bundesstaat Iowa) mit einem Baseballschläger auf Nohema G. ein. So lange, bis die Lehrerin tot ist. M. versteckt ihre Leiche im selben Park unter einer Plane und einer Schubkarre. Allerdings beobachten Zeugen Willard M. und seinen Komplizen Jeremy G., als sie in M.s Lieferwagen steigen. Wenige Stunden später werden sie festgenommen.

Anfang 2023 bekennen sich beide des Mordes ersten Grades für schuldig; sie waren zum Tatzeitpunkt 16 Jahre alt. Im Juli 2023 wird Willard M. zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer Bewährung nach 35 Jahren verurteilt.

