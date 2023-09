Lehrerin entdeckt Brand an Schule: Leicht verletzt

Eine Lehrerin ist bei einem Brand in einer Schule in Stuttgart verletzt worden. Die 32-Jährige hatte den Brand in einer Küche auf dem Schulgelände bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der Schaden betrug nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Wie es genau zu dem Brand am Mittwoch kam, wurde noch ermittelt.