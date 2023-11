Lehrer soll Kolleginnen heimlich auf WC gefilmt haben

Ein Lehrer, der zwei seiner Kolleginnen heimlich auf dem WC gefilmt haben soll, muss sich vom 7. Februar nächsten Jahres an vor dem Amtsgericht Aschaffenburg verantworten. Das Gericht hat die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg zugelassen, teilte es am Freitag mit. In der Anklage geht es auch um den Besitz kinderpornografischer Inhalte.

Wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern am Donnerstag in Bamberg mitgeteilt hatte, war der Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg durch einen Hinweis eines US-amerikanischen Onlinedienstes in den Fokus der Ermittler geraten.

Der Verdächtige soll von Dezember 2018 bis Januar 2020 in einer Personaltoilette seiner Schule eine Videokamera versteckt haben. Zwei Frauen wurden demnach beim Toilettengang gefilmt. Zudem soll der Mann eine geringe Anzahl kinderpornografischer Bilder auf seinem Rechner gespeichert haben.