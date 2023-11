In der kalten Jahreszeit zeigt er sich von seiner besten Seite: Lauch – oder auch Porree, wie das Gemüse ebenfalls gerne genannt wird. In cremigen Eintöpfen, Suppen oder als leckere Zutat in Pfannengerichten sorgt das grüne Zwiebelgewächs mit seiner intensiv-kräftigen Note für jede Menge Pepp.

Dabei ist Lauch nicht nur schmackhaft, sondern auch wahnsinnig gesund und kann mit den enthaltenen Nährstoffen in der Erkältungssaison definitiv als Immunbooster durchgehen: Vitamin B und C sowie reichlich Kalzium, Eisen, Magnesium, Mangan, Phosphat, Kalium und Silizium machen Porree zur Nährstoffbombe, die Viren und Keimen gekonnt den Kampf ansagt.

Genug Gründe, um den alt eingesessenen Gemüse eine Chance zu geben. In einem cremigen Auflauf mit Kartoffeln und Käse hat der Lauch seinen großen Auftritt. Dabei braucht es nur wenige Zutaten und kaum Aufwand, um dieses schmackhafte Rezept zuzubereiten. Perfekt für den Feierabend.

