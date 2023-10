Leck in Rohrleitung im stillgelegten AKW Neckarwestheim

Mehr zum Thema

Leistungen für Geflüchtete: Bundesweite Lösung gefordert Flüchtlinge bekommen in Deutschland mehr Geld und Leistungen als anderswo. Darauf konzentriert sich gerade die Migrationsdebatte. Baden-Württemberg will da aber nicht allein vorangehen. Und die Koalition ist sich ohnehin uneins, wie es scheint.