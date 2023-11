Lebloser Mann in Straßengraben in Niederbayern gefunden

Mehr zum Thema

Hochwassergefahr steigt nach starken Regenfällen wieder Nach ergiebigen Regenfällen vor allem im Süden Bayerns steigt die Hochwassergefahr an vielen Flüssen im Freistaat wieder. Vor allem die Wasserstände an Bächen und Flüssen, die von Süden in die Donau fließen, seien zuletzt deutlich gestiegen, teilte der Hochwassernachrichtendienst am Freitag mit. An der Iller könne zum Beispiel Mitte der Woche Meldestufe zwei erreicht werden, dann seien kleinere Überschwemmungen in nicht bebauten Gegenden möglich.

Champions League ja, Bundesliga nein: Abstimmung über Team Das bestbesetzte Tischtennis-Team Europas spielt nach einem heftigen Streit nur in der Champions League, aber nicht in der Bundesliga. Ob das so weitergehen darf, steht am Wochenende zur Abstimmung.